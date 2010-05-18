Для реализации частей проекта требуется php программист с хорошим знанием sql Работы много, по этому уделять придется ~ 4 часов в день. Варианты работы: оплата по этапам оплата помесячно В любом случае указывайте стоимость Вашей работы за месяц при 50% ...
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Требуется SugarCRM программист с опытом для пары проектов.
Опыт разработки собственных модулей обязателен.
знание английского обязательно.
об оплате договоримся. есть перспектива на долговременное сотрудничество.
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