Требуется разработчик пользовательских приложений.

Основные требования:

Опыт и умение разрабатывать пользовательские интерфейсы (Web интерфейсы с использованием технологий HTML/DHTML, Javascript, JQuery, Adobe Flex и XML технологий XSD, XSLT, XPath). Относительно серверных технологий это могут быть как .Net так и Java также важен опыт работы с различными популярными СУБД.

Личные качества:

Высокий уровень самоорганизации, креативность, не конфликтность, умение работать в команде.

Образование: Магистр/бакалавр (техническое. профильное)

[email protected]

067 44 777 25

ICQ#: 292-355-220