Требования: Опыт работы в web-программировании от 1 года. Обязательные знания: Java2EE, JavaScript, HTML, XML, CSS Желательно знать: EJB, JSP, jQuery, T-SQL, XSL, X-Path, Обязаности: - разработка и сопровождение сервисов flat.liqpay.com и privat24.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработчик пользовательских приложений.
Основные требования:
Опыт и умение разрабатывать пользовательские интерфейсы (Web интерфейсы с использованием технологий HTML/DHTML, Javascript, JQuery, Adobe Flex и XML технологий XSD, XSLT, XPath). Относительно серверных технологий это могут быть как .Net так и Java также важен опыт работы с различными популярными СУБД.
Личные качества:
Высокий уровень самоорганизации, креативность, не конфликтность, умение работать в команде.
Образование: Магистр/бакалавр (техническое. профильное)
067 44 777 25
ICQ#: 292-355-220
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