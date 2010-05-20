Администратор форума World of Warcraft

Требования: Опыт работы в web-программировании от 1 года. Обязательные знания: Java2EE, JavaScript, HTML, XML, CSS Желательно знать: EJB, JSP, jQuery, T-SQL, XSL, X-Path, Обязаности: - разработка и сопровождение сервисов flat.liqpay.com и privat24.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Умение работать с форумами IPB
- Обладать навыками веб-программирования
- Умение работать к команде
- Желание развиваться и получать необходимый опыт.
Обязанности:
- Непосредственная работа с форумом
- Работа с АЦ
- Веб-программирование
Связать со мной можно по ICQ: 463507553
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