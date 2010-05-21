Доброго времени суток.

В команду требуется php программист. Работа удаленная, график свободный, главное чтобы поставленные задачи решались в срок.

Задачи:

- доработка сайтов

- написание компонентов под джумлу

- написание модулей под другие кмс

Требования:

- хорошие знания php

- умение работать с субд mysql

- js

- качественное выполнение задач

- соблюдение сроков

- связь: email, cq, skype, мобильный телефон

Оплата по факту сдачи задания: Яндекс.Деньги, Вебмани, наличные в Москве.

Заявки в личку или на почту (в профиле) с информацией о себе. Чем больше расскажете о себе - тем лучше.