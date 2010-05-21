Веб программист с опытом видео проектов в СПб

В связи с работой над новым проектом, в офис требуется сотрудник обладающий опытом веб разработок порталов видео контента и медийных проектов.

Рассматриваются кандидатуры только из Санкт-Петербурга.

Работа в офисе.

Начало работы над проектом в июне.

Работа с нулевого цикла. Работа будет идти в авральном режиме, так как сроки достаточно сжатые.

Жду предложения с описанием реализованных проектов, опытом работы, пожеланий по ЗП и т.д. (проще говоря резюме) на e-mаiI agvido yandex.ru

Все вопросы – через сообщения.