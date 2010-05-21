Веб программист с опытом видео проектов в СПб

В дружный коллектив студии, на постоянную работу требуется PHP программист. Сфера деятельности - создание сайтов. Предпочтения отдаются молодым и талантливым :) Требования: PHP MySQL AJAX JavaScript HTML CSS Умение вести разработку с "0" Умение работать с чужим кодом Здоровая амбициозность Образование и возраст значения не имеют. Испытательный срок 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с работой над новым проектом, в офис требуется сотрудник обладающий опытом веб разработок порталов видео контента и медийных проектов.
Рассматриваются кандидатуры только из Санкт-Петербурга.
Работа в офисе.
Начало работы над проектом в июне.
Работа с нулевого цикла. Работа будет идти в авральном режиме, так как сроки достаточно сжатые.
Жду предложения с описанием реализованных проектов, опытом работы, пожеланий по ЗП и т.д. (проще говоря резюме) на e-mаiI agvido yandex.ru
Все вопросы – через сообщения.
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