Программист PHP, СПб

Ищем программиста ROR для периодической доработки Redmine. Объем работ - несколько часов в неделю. Оплата - $9/час. В предложении указывайте в какой период по московскому времени готовы работать и сколько времени в день можете уделять этой ...
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DISC INSUNRISE® Ltd. - первая российская компания, работающая на интернациональном уровне, являющаяся разработчиком и прямым производителем высокоточных инструментов ассессмента на базе широко распространенной в мире методики DISC, применяющихся для профессионального тестирования, подбора и развития персонала.
Работа предполагает участие в проекте по развитию сложного программного обеспечения, работа с базами данных, создание биллинга.
Вознаграждение обсуждается по итогам собеседования
Требования к квалификации:
2. Отличное знание Web-технологий: html, css, основы блочной верстки
3. Отличное знание PHP5
4. Знание SQL
Прочие требования:
1. Проживание г. Санкт-Петербург
2. Самостоятельность, ответственность, способность принимать решения.
3. Организованность, пунктуальность.
4. Владение письменным английским, на уровне составления писем и общения в чате.
Skype: kind_sir (желательно)
тел: (812)560-50-87; 8-963-243-04-89
e-mail: [email protected]
Анастасия
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