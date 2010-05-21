Программист PHP, СПб

$1000
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DISC INSUNRISE® Ltd. - первая российская компания, работающая на интернациональном уровне, являющаяся разработчиком и прямым производителем высокоточных инструментов ассессмента на базе широко распространенной в мире методики DISC, применяющихся для профессионального тестирования, подбора и развития персонала.

www.insunrise.ru

Работа предполагает участие в проекте по развитию сложного программного обеспечения, работа с базами данных, создание биллинга.

Вознаграждение обсуждается по итогам собеседования

Требования к квалификации:

2. Отличное знание Web-технологий: html, css, основы блочной верстки

3. Отличное знание PHP5

4. Знание SQL

Прочие требования:

1. Проживание г. Санкт-Петербург

2. Самостоятельность, ответственность, способность принимать решения.

3. Организованность, пунктуальность.

4. Владение письменным английским, на уровне составления писем и общения в чате.

Skype: kind_sir (желательно)

тел: (812)560-50-87; 8-963-243-04-89

e-mail: [email protected]

Анастасия

PHP
14 лет назад
insunrise
Алексей 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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