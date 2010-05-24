Программист UMI.CMS

В связи с работой над новым проектом, в офис требуется сотрудник обладающий опытом веб разработок порталов видео контента и медийных проектов. Рассматриваются кандидатуры только из Санкт-Петербурга. Работа в офисе. Начало работы над проектом в июне. Работа с нулевого цикла. ...