Java-программист

$1800
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

•Отличное знание Java;

•JavaScript/AJAX

•MySQL database

•Web application framework (желательно Stripes)

•Знание технологий Web-server, Tomcat

•Уверенное владение MySQL database, SQL/JDBC

•Опыт разработки веб-приложений с использованием servlet/JSP

Функции:

Сопровождение WEB портала (изменение, расширение существующей функциональности, добавление новой)

14 лет назад
alawar
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен штатный Web-программист

    $1000

    Требования: - знание PHP, Ajax технологий, JQuery, Zend Studio. MySQL. опыт работы от 4-х лет оклад: 1000 USD / месяц -Испытательный срок: до 6 месяцев в случае удовлитворительной работы, контракт будет продлен на 1 Год с окладом 1500 USD ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на Ruby on Rails

    $1000

    Требуется программист на RoR для небольших доработок. Объем работы - несколько часов в день. Работа - написание плагинов для Redmine. Оплата $8/час. Пишите свои предложения на jobs(С06ака)rdm-soft.com . В качестве тестового задания, предлагаем реализовать простейший чат ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php программист на kohana

    В команду нужен програмист на кохане, оплата почасовая, работа удаленная git/redmine/gmail с вас ваше портфолио, количество свободных часов в неделю и рейт

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP программист

    Доброго времени суток. В команду требуется php программист. Работа удаленная, график свободный, главное чтобы поставленные задачи решались в срок. Задачи: - доработка сайтов - написание компонентов под джумлу - написание модулей под другие кмс Требования: - хорошие знания php - умение работать с ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP, JS разработчик

    Программисту сайта www.uslugi-moscow.ru требуется спокойный и думающий помощник для создания оригинальных скриптов. ТреБования к кандидату: уверенные знания PHP4/5, MySQL JS. Желательно знание JQuery. Для начала будет предложено тестовое задание. Прошедшему гарантирую ежемесячную з\п в размере 2700 ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб программист с опытом видео проектов в СПб

    В связи с работой над новым проектом, в офис требуется сотрудник обладающий опытом веб разработок порталов видео контента и медийных проектов. Рассматриваются кандидатуры только из Санкт-Петербурга. Работа в офисе. Начало работы над проектом в июне. Работа с нулевого цикла. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад