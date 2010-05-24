Java-программист

На постоянную работу нужен програмист который сможет работать на vbullten/phpbb на долгосрочную основу, оплата почасовая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
•Отличное знание Java;
•JavaScript/AJAX
•MySQL database
•Web application framework (желательно Stripes)
•Знание технологий Web-server, Tomcat
•Уверенное владение MySQL database, SQL/JDBC
•Опыт разработки веб-приложений с использованием servlet/JSP
Функции:
Сопровождение WEB портала (изменение, расширение существующей функциональности, добавление новой)
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