Flex разработчик

Меня зовут Татьяна, я представляю киевскую компанию Cogniance.

На данный момент мы хотели бы пригласить к сотрудничеству Flex разработчика, для работы над 3х месячным проектом. Желательно доступность человека на 6-8 часов в день.

Проект – создания нескольких плагинов для существующей веб системы (Click to Locate; Click to Map; Send to Friend via email; Share on Facebook/twitter; Tweets; Subscribe to email newsletter) .

Для выполнения этого проекта необходим уровень английского языка достаточный для разговора и переписки и опыт работы с Flex на уровне regular/senior software engineer.

Оплата почасовая.

Рассмотрим сотрудничество с командой из 2-5 разработчиков.

Местоположение: Украина. Обязательно.

skype: lysenko_tatyana

email: [email protected]