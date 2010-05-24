Требуется PHP программист

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ООП, MVC, PHP5.3, MySQL, jQuery, SVN

Опыт работы не очень важен, главное, чтобы человек был сильнее меня как программист.

PHP
14 лет назад
unicorn
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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