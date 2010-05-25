Php+mysql программист (codeigniter)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки142 просмотра
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Здравствуйте, нужен программист на codeigniter для доработки проекта...

Т.е. один уже работает, он Вас введет полностью в курс дела и будет давать определенные задания для реализации

Оплата сдельная, возможно по часовая... Пожалуйста указывайте оклад за месяц (или оплату по часовую)

Более подробную информацию Вы сможете узнать при личном общении.

ICQ 637068967

P.S. Предпочтение отдается программистам с Украины!

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PHPMySQL
14 лет назад
weber1
Роман 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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