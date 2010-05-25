Php+mysql программист (codeigniter)

Здравствуйте, нужен программист на codeigniter для доработки проекта...

Т.е. один уже работает, он Вас введет полностью в курс дела и будет давать определенные задания для реализации

Оплата сдельная, возможно по часовая... Пожалуйста указывайте оклад за месяц (или оплату по часовую)

Более подробную информацию Вы сможете узнать при личном общении.

ICQ 637068967

P.S. Предпочтение отдается программистам с Украины!

Пожалуйста в заявке указывайте свои контактные данные