Требуется дизайнер для создания FLASH сайтов

Доброго дня.

Требуется дизайнер на временную работу для создания интерактивного FLASH сайта. (полностью flash).

При подаче заявок, пожалуйста, указывайте ссылку на портфолио, где есть примеры подобных работ. Заявки без опыта и примеров таких работ не принимаются.

Заявки принимаются только от физических лиц (фрилансеров).

Кандидаты должны:

1. Иметь опыт подобной работы

2. Обладать редким талантом выполнять задания в срок

3. Желанием и способностью креативить :)

Техническое задание есть, высылаем после подачи заявки и соответсвия кандидата.

Оплата любым удобным способом.

Процесс работы:

1. Мы присылаем ТЗ в ответ на заявку

2. Вы присылаете бриф (если нужно), мы заполняем

3. Согласуем ТЗ и ваши комментарии

4. Согласуем оплату и сроки исполнения

...Работаем :)