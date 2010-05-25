Нужен программист.

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Необходим программист для изменения/перепрограммирования сайта.

Желательно из г.Москвы, г.Мытищи, Королёва, Щёлкова и бл. подмосковье.

Подробности при переписке.

14 лет назад
darfe
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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