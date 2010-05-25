Программист PHP,AJAX

Разработчик на PHP на полный день в веб-студию. В данный момент все крупные проекты в студии создаются на Magento и на Zend Framework, по этому основное требование — опыт работы и знание либо одного, либо другого, ...
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Нужен программист с хорошим знанием PHP,AJAX,WebSocket для написания динамического сайта (торговля через интернет).
Бюджет 1500-2000 условных.
Сроки 1.5 -2 месяца.
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