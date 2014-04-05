Php-программист на постоянной основе

Вакансия php-программиста на постоянной основе, до 30 часов в неделю, удаленно. Гарантирую стабильность по загрузке и оплате, подтвержу отзывами текущих сотрудников.

Требуемый набор знаний и умений:

PHP/MySQL,

умение работать с чужим кодом,

шаблонизаторы в целом, Smarty в частности,

браузерный JavaScript, Ajax,

HTML, CSS, основы верстки

В настоящее время проект не в сети из-за хостинга, переносим на новый, так что предпочтение отдам людям имеющим опыт перенесения комплексных проектов.

Местоположение кандидата любое.

Рабочее время любое, но регулярное, пропадающим не беспокоится.

Связь:

ежедневно в рабочие дни, голосом по skype. В выходные - по желанию, гибкость в случае авралов или проблем.

Оплата:

Оплата почасовая, наличными помесячно, на физлицо, через http://www.unistream.ru, нужен паспорт (не обязательно Ваш). Предоставлю контакты предыдущего програмиста и дизайнера, которым платили через эту систему зарплаты. Пожалуйста, указывайте оплату почасовую и минимальное количесто часов в неделю наличия

Опыт:

не менее двух лет профессиональной разработки на PHP, наличие самостоятельной разработки CMS или любого другого серьёзного проекта разработанного самостоятельно.

Подходят:

независимые разработчики (фрилансеры), на полную занятость или совместители (при условии приоритетносни нашего проекта)

Не ищу веб-студию или посредника, отвечать не буду.

В заявке указывайте ваши примеры, skype, зарплату в час, наличие часов в неделю. Без этих трех компонентов заявки рассматриваться не будут.

Работа не в команде, расчитывайте на свои силы.