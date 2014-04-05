Php-программист на постоянной основе

Разработчик на PHP на полный день в веб-студию. В данный момент все крупные проекты в студии создаются на Magento и на Zend Framework, по этому основное требование — опыт работы и знание либо одного, либо другого, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вакансия php-программиста на постоянной основе, до 30 часов в неделю, удаленно. Гарантирую стабильность по загрузке и оплате, подтвержу отзывами текущих сотрудников.
Требуемый набор знаний и умений:
PHP/MySQL,
умение работать с чужим кодом,
шаблонизаторы в целом, Smarty в частности,
браузерный JavaScript, Ajax,
HTML, CSS, основы верстки
В настоящее время проект не в сети из-за хостинга, переносим на новый, так что предпочтение отдам людям имеющим опыт перенесения комплексных проектов.
Местоположение кандидата любое.
Рабочее время любое, но регулярное, пропадающим не беспокоится.
Связь:
ежедневно в рабочие дни, голосом по skype. В выходные - по желанию, гибкость в случае авралов или проблем.
Оплата:
Оплата почасовая, наличными помесячно, на физлицо, через http://www.unistream.ru, нужен паспорт (не обязательно Ваш). Предоставлю контакты предыдущего програмиста и дизайнера, которым платили через эту систему зарплаты. Пожалуйста, указывайте оплату почасовую и минимальное количесто часов в неделю наличия
Опыт:
не менее двух лет профессиональной разработки на PHP, наличие самостоятельной разработки CMS или любого другого серьёзного проекта разработанного самостоятельно.
Подходят:
независимые разработчики (фрилансеры), на полную занятость или совместители (при условии приоритетносни нашего проекта)
Не ищу веб-студию или посредника, отвечать не буду.
В заявке указывайте ваши примеры, skype, зарплату в час, наличие часов в неделю. Без этих трех компонентов заявки рассматриваться не будут.
Работа не в команде, расчитывайте на свои силы.
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