Web-программист

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Требования:

Опыт программирования и разработки вебориентированных систем, сайтов от 1 лет,

Знание HTML, JavaScript (практическое использование библиотеки JQuery), отличное знание и использование PHP.

Уверенные знания MySQL.

Обязанности:

Разработка сайтов и их админ-панелей (знание framework-ов WordPress, Joomla, Typo3, другие приветствуются).

Администрирование баз данных.

Администрирование веб-серверов (начальный уровень).

14 лет назад
mcgrifin
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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