Web-программист

Доброго дня. Требуется дизайнер на временную работу для создания интерактивного FLASH сайта. (полностью flash). При подаче заявок, пожалуйста, указывайте ссылку на портфолио, где есть примеры подобных работ. Заявки без опыта и примеров таких работ не принимаются. Заявки ...