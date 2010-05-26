Web-программист

Обязанности:

• Создание интернет-сайтов: корпоративный сайт, интранет-проект, информационные проекты.

Требования:

• PHP, mysql, ajax, желательно знание CodeIgniter.

•Оптимизация работы сайта под большой нагрузкой, интернет-магазин с партнерской программой и шлюзами платежных систем, механизмы импорта-экспорта между интернет-сайтом и внутренней информационной системой через CSV.

Условия:

•Офис расположен рядом с м. "Полежаевская".

•Полная занятость, возможности совмещать с другими проектами нет!

Бесплатное питание в офисе, скидки на продукцию компании.

•Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом.