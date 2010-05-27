Программист Interface удаленно

$1000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

РЕЖИМ РАБОТЫ: УДАЛЕННЫЙ

Время работы: с 2 p.m. до 11 p.m. с перерывами на обед, ужин (суббота,

воскресенье - выходные)

Оплата: 600 $ (через три месяца 800$) + оплата за доступ к Интернету. Выплата осуществляется на пластиковую карточку два раза /месяц.

E-mail: [email protected]

The developer is required to do the test and send along with the test his resume in English.

14 лет назад
yurov1980
Владимир 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Php-программист на постоянной основе

    Вакансия php-программиста на постоянной основе, до 30 часов в неделю, удаленно. Гарантирую стабильность по загрузке и оплате, подтвержу отзывами текущих сотрудников. Требуемый набор знаний и умений: PHP/MySQL, умение работать с чужим кодом, шаблонизаторы в целом, Smarty в частности, браузерный JavaScript, ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • InProspect - веб-программист

    $300

    Требуется веб-программист для работы в офисе. Занятость - частичная. Можно - студент. Местоположение компании - город Минск. Минимальные требования - знание php, mysql, javascript, ajax, наличие портфолио (как минимум 5 объектов). Оплата - от 300$/мес.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-программист

    Требования: Опыт программирования и разработки вебориентированных систем, сайтов от 1 лет, Знание HTML, JavaScript (практическое использование библиотеки JQuery), отличное знание и использование PHP. Уверенные знания MySQL. Обязанности: Разработка сайтов и их админ-панелей (знание framework-ов WordPress, Joomla, Typo3, другие приветствуются). Администрирование баз ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-программист

    Обязанности: • Создание интернет-сайтов: корпоративный сайт, интранет-проект, информационные проекты. Требования: • PHP, mysql, ajax, желательно знание CodeIgniter. •Оптимизация работы сайта под большой нагрузкой, интернет-магазин с партнерской программой и шлюзами платежных систем, механизмы импорта-экспорта между интернет-сайтом и внутренней информационной ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP + Flash AS3 программер для разработки игрушек

    Требования к соискателю: - Опыт работы с Flash более 1 года - Уверенное знание AS2 и AS3 - Опыт работы с HTML, JavaScript - Понимание принципов ООП, умение писать простой, легко читаемый код. - Опыт разработок флеш игр в связке ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Специалист Shop Script

    В компанию Lifenet на удаленную работу требуется программист со знанием CMS (WordPress, Joomla, Drupal), Shop Script. Сроки выполнения проектов – адекватные, условия работы – комфортные, оплата – своевременная, коллектив – дружный. В случае качественного выполнения работы – ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется программист на постоянную работу

    $400

    Требуется программист на постоянную работу Обязательно знать: php, html, xml, ajax, sql, mysql. Желательно знать: CodeIgniter, Jquery, Joomla, Wordpress. Обязательно уметь: самотоятельно решать поставленные задачи, быстро и качественно выполнять задания, разбираться в чужом ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайнер для создания FLASH сайтов

    Доброго дня. Требуется дизайнер на временную работу для создания интерактивного FLASH сайта. (полностью flash). При подаче заявок, пожалуйста, указывайте ссылку на портфолио, где есть примеры подобных работ. Заявки без опыта и примеров таких работ не принимаются. Заявки ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад