Нужен программист на выходные AS2

В крупную компанию требуется руководитель для создания web-проекта с опытом работ от 3-х лет. Желательно наличие готовой команды. Определение заработной платы по итогам собеседования. Резюме направлять по e-mail: [email protected]. Наличие фотографии обязательно. Только Санкт-Петербург! Не удаленно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть небольшая задачка по работе с разными АПИ в том числе АПИ Вконтакте на выходные, дам описание после выбора исполнителя.
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