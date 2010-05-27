На постоянную работу требуется программист (опыт работы необязателен) требования: уверенное знание php-5 (ООП) + mySQL.
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Интернет-агентство "Три богатыря" (сертифицированный партнер компании "1С-Битрикс"), объявляет вакансию на должность PHP программиста.
Требования:
* Хорошие знания: PHP‚ MySQL
* Основные знания: HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ Ajax‚ XML
* Опыт разработки и внедрения проектов под управлением CMS 1С-Битрикс
* Понимание процесса создания сайтов
* Знание основ проектирования проектов
* Стремление к профессиональному росту и обучению‚ обязательность‚ инициативность
* Умение работать в команде‚ желание учиться и работать
* Аналитический склад ума
* Умение не просто писать код‚ а решать поставленные задачи
* Приветствуется: Наличие выполненных проектов‚ знание CMS "1С-Битрикс" и других систем управления сайтов‚ плюсом будет знание Unix
Обязанности:
* В основные задачи будет входить:
* Умение написания грамотного Технического задания
* Умение грамотной оценки времени/стоимости сторонних Технических заданий‚ а также правильности их написания
* Работа в команде над крупными проектами internet/intranet решений‚ систем электронной коммерции
* Настройка‚ интеграция‚ разработка новых модулей и функционала CMS 1C-Bitrix
* Поддержка и развитие внутренних веб-сайтов компании
Условия:
* Гибкая оплата труда
* Нестандартные задачи‚ перспектива роста‚ интересные проекты‚ демократичная и творческая атмосфера в коллективе
* У нас гибкий график работы‚ молодой дружный коллектив
* Возможен профессиональный и зарплатный рост
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