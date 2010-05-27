Нужен программист, работа с CMS 1С-Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Интернет-агентство "Три богатыря" (сертифицированный партнер компании "1С-Битрикс"), объявляет вакансию на должность PHP программиста.

Требования:

* Хорошие знания: PHP‚ MySQL

* Основные знания: HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ Ajax‚ XML

* Опыт разработки и внедрения проектов под управлением CMS 1С-Битрикс

* Понимание процесса создания сайтов

* Знание основ проектирования проектов

* Стремление к профессиональному росту и обучению‚ обязательность‚ инициативность

* Умение работать в команде‚ желание учиться и работать

* Аналитический склад ума

* Умение не просто писать код‚ а решать поставленные задачи

* Приветствуется: Наличие выполненных проектов‚ знание CMS "1С-Битрикс" и других систем управления сайтов‚ плюсом будет знание Unix

Обязанности:

* В основные задачи будет входить:

* Умение написания грамотного Технического задания

* Умение грамотной оценки времени/стоимости сторонних Технических заданий‚ а также правильности их написания

* Работа в команде над крупными проектами internet/intranet решений‚ систем электронной коммерции

* Настройка‚ интеграция‚ разработка новых модулей и функционала CMS 1C-Bitrix

* Поддержка и развитие внутренних веб-сайтов компании

Условия:

* Гибкая оплата труда

* Нестандартные задачи‚ перспектива роста‚ интересные проекты‚ демократичная и творческая атмосфера в коллективе

* У нас гибкий график работы‚ молодой дружный коллектив

* Возможен профессиональный и зарплатный рост

14 лет назад
o123
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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