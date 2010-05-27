Программист c++

$2500
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Требования:

Опыт работы с c++

Высшее образование

Отличное знание паттернов программирования

Условия:

Оформление по ТК РФ

Зарплата от 40 т.р. (обсуждается отдельно с каждым кандидатом, возможно значительно выше)

Работа в Иваново (центр)

Полная занятость

Резюме и все вопросы на: patrikeev.st[at]gmail.com

14 лет назад
web-tehnologii
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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