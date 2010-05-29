WEB программист Санкт Петербург

Требуется web-программист. Оплата фиксированная за проект или почасовая. Минимальные требования: php, навыки рабоыт с фреймворками, mysql, firebird, опыт от 2 лет.
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Обязанности:
разработка c 0 интернет стартапа в сфере интернет рекламы
руководство другими разработчиками 1-2 чел.
взаимодействие с командой проекта
Требования:
опыт работы с популярными JS фреймворками (prototype, extjs, jquery, mootools)
опыт проектирования реляционных баз данных.
умение работать в команде
опыт руководства разработкой
технический английский
самостоятельность, инициативность, ориентация на результат
успешный опыт работы с PHP, MySQL , Javascript
опыт проектирования и разработки High Load веб проектов
Условия:
оформление по ТК
возможны вариации с графиком работы
интересные задачи
При отклике пожалуйста делайте акцент на завершенных и крупных веб проектах.
Тип занятости
Полная занятость, гибкий график
ЗП – от 30 000 руб
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