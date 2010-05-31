Нужен веб-программист

Глубокое знание всех четырех - обязательно Знание cocoa и objective C (iPhone/iPad) - большой плюс Компания занимается разработкой как самостоятельных веб-проектов, так и пишет ПО под заказ для иностранных заказчиков. Оплата фиксированная, 40 часов в неделю. При переработке ...