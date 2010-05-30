Талантливый PHP/Java/GWT/Javascript программист

Глубокое знание всех четырех - обязательно

Знание cocoa и objective C (iPhone/iPad) - большой плюс

Компания занимается разработкой как самостоятельных веб-проектов, так и пишет ПО под заказ для иностранных заказчиков.

Оплата фиксированная, 40 часов в неделю. При переработке или работе в выходные оплачиваем в двойном размере. Отпуск и все условия согласно ТК РФ. Оплата белая. Оплата зависит от опыта и квалификации.