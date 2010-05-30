Талантливый PHP/Java/GWT/Javascript программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Глубокое знание всех четырех - обязательно

Знание cocoa и objective C (iPhone/iPad) - большой плюс

Компания занимается разработкой как самостоятельных веб-проектов, так и пишет ПО под заказ для иностранных заказчиков.

Оплата фиксированная, 40 часов в неделю. При переработке или работе в выходные оплачиваем в двойном размере. Отпуск и все условия согласно ТК РФ. Оплата белая. Оплата зависит от опыта и квалификации.

PHPJavascript
14 лет назад
logicaldesign
Ольга 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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