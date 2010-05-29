Python, Django программист в Днепропетрорвске

Ищу python(Django) разработчика в помощь над проектами различной сложности на полный рабочий день в офисе.

Обязателен опыт в веб-разработках на каком-либо из языков php/perl/python.

Перспектива - научиться и получить опыт как Python, Django разработчик.

Знания HTML, CSS, JavaScript (базовый) – обязательны.

Так же желательны знания:Linux, PostgeSQL, MySQL, Jquery, ActionScript3 и английского языка.

Работать будем над контентными сервисами, магазинами, играми и перпективными стартапами. Обещаю, будет интересно.

Креативность и целеустремленность приветствуется.