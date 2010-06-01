Web - программист

От Нас:

-работа в молодой развивающейся компании, молодой профессиональный коллектив,возможность расти и развиваться.

-официальное трудоустройство + соцпакет.

-полную занятость, график: 5/2 с 8.00 до 17.00.

-достойную и своевременную з/п (на период испытательного срока (1 месяц) - оклад 15т.р., потом от 20т.р. (в зависимости от знаний и профессиональных навыков может быть выше).

От Вас:

- Отличное знание php. mysql. css. javascrpt.

- Опыт работы с jquery.

- желателен опыт работы с cms NetCat.

Уважаемый соискатель, запись на собеседование производиться при предоставлении резюме c портфелем на эл. адрес [email protected] и по телефону 247-79-56 Контактное лицо: Ольга

Разработка веб-проектов разной степени сложности.

Мы ценим наших сотрудников и стараемся создать для них самые благоприятные условия. За достойную работу с удовольствием платим достойные деньги!

Вся интересующая информация на нашем сайте www.obiart.ru