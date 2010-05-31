PHP программист в Днепропетровске

Приветствую! Нашей компании нужен программист на неделю (может чуть больше) подменить нашего штатного программиста. Есть куча разных мелочей, которые нужно доработать на сайте http://ts97.ru/ и настроить синхронизацию баз с сайтом www.lk-broker.ru Работа в офисе на полный раб. ...