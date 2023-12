PHP программист в Днепропетровске

На постоянную работу в иностранную компанию на штатную должность "Программист" требуется мужчина, владеющий следующими навыками:

-php, Mysql, ООП, HTML, DOM, CSS;

-javascript (+AJAX);

-basic WebDesign (Photoshop);

-the knowledge of the most popular CMS (WorldPress, Joomla);

Навыки, которые приветствуются:

-html верстка;

-разработка пользовательских интерфейсов;

-разработка вебсервисов;

-опыт разработки веб-ориентированных;

-уровень англ.языка - разговорный.

Обязанности работы:

Установка сайтов на базе различных CMS, написание скриптов с пользовательскими интерфейсами для нужд SEO.