PHP программист в Днепропетровске

Приветствую! Нашей компании нужен программист на неделю (может чуть больше) подменить нашего штатного программиста. Есть куча разных мелочей, которые нужно доработать на сайте http://ts97.ru/ и настроить синхронизацию баз с сайтом www.lk-broker.ru Работа в офисе на полный раб. ...
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На постоянную работу в иностранную компанию на штатную должность "Программист" требуется мужчина, владеющий следующими навыками:
-php, Mysql, ООП, HTML, DOM, CSS;
-javascript (+AJAX);
-basic WebDesign (Photoshop);
-the knowledge of the most popular CMS (WorldPress, Joomla);
Навыки, которые приветствуются:
-html верстка;
-разработка пользовательских интерфейсов;
-разработка вебсервисов;
-опыт разработки веб-ориентированных;
-уровень англ.языка - разговорный.
Обязанности работы:
Установка сайтов на базе различных CMS, написание скриптов с пользовательскими интерфейсами для нужд SEO.
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