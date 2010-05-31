PHP программист в Днепропетровске

$400
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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На постоянную работу в иностранную компанию на штатную должность "Программист" требуется мужчина, владеющий следующими навыками:

-php, Mysql, ООП, HTML, DOM, CSS;

-javascript (+AJAX);

-basic WebDesign (Photoshop);

-the knowledge of the most popular CMS (WorldPress, Joomla);

Навыки, которые приветствуются:

-html верстка;

-разработка пользовательских интерфейсов;

-разработка вебсервисов;

-опыт разработки веб-ориентированных;

-уровень англ.языка - разговорный.

Обязанности работы:

Установка сайтов на базе различных CMS, написание скриптов с пользовательскими интерфейсами для нужд SEO.

PHP
14 лет назад
lofti
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 отзывов(-1)
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