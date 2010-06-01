Программист в офис в Казани

Компания "Астек", лидер в разработке рекламных систем с 2005-го года, ищет PHP-программистов на интересную и высокооплачиваемую работу в отдел бизнес-логики.

Требования :

Опыт разработки на PHP не менее 2 лет.

Знание PHP, OOP

Опыт работы с реляционными БД (MySQL)

Опыт работы с Linux.

Плюсами будут :

Опыт написания админок пользователей.

Опыт обработки статистики в больших объемах.

Опыт работы с MVC-фреймворками (Zend Framework).

Детали о предлагаемых вакансиях и о том как интересно работать в Астеке вы можете прочитать на сайте http://actek.biz

Зарплата от 15000 рублей. Точный размер определяется индивидуально на собеседовании. Полный рабочий день.

В вакансии указана стартовая зарплата, но в любом случае она не ниже рыночной. Студенты ВМК welcome.

Компания Астек находится в удобном кондиционированном офисе премиум-класса в самом центре Казани, на улице Пушкина.

Сотрудникам выдаются персональные ноутбуки.

А на первом этаже в кафе вкусно и дешево кормят.