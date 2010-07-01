Perl девелопер. Удаленно, полный рабочий день

Компания: INDEC Ltd

Удаленно, полный рабочий день.

Участие в работе API Team (3 девелопера) по вопросам разработки и рефакторинга кода веб-интегратора (www.cyberorganizer.info) под руководством тим-лида.

Perl test-driven development, Знание DBI и стандартных модулей. Преимуществом будет являться опыт работы с XML и сетевыми протоколами.

Строго необходимо понимание принципов ООП в Perl и опыт их применения.

Кандидатам предстоит пройти тестирование на знание Perl (brainbench.com) и собеседование с техническим директором и тим-лидом для оценки логики мышления и навыков использования оптимальной архитектуры серверных решений

Зарплата от 50 000 руб.