Разыскивается Flash программист

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
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В команду стартапа срочно требуется Flash разработчик.

Обязанности: разработка фрагментов интерфейса на Flash (видеоплеер и прочее).

Требования:

- Опыт программирования на Flash - от года.

- Владение ActionScript 3.0 / 2.0.

- Знание инновационных технологий.

- Дизайнерские навыки, представления о юзабилити.

Условия гибкие, подробности оговариваются при встрече.

Работа в СПб.

От кандидата требуются: резюме, контактная информация, ссылка на портфолио.

14 лет назад
emreu
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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