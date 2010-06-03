Требуются веб-разработчики (Битрикс)

Компании, специализирующейся в области веб-разработок, требуется PHP-разработчик на постоянную удаленную работу.

Большинство проектов, реализуемых нашей компанией, строится на "1С-Битрикс: Управление сайтом".

От Вас требуется хорошее знание:

- PHP 5;

- API Битрикса;

- JavaScript (jQuery в 99% случаев);

- XHTML 1.0 Transitional, CSS 2.1.

Оплата сдельная от 20000 руб. до 40000 руб. из расчета 40-часовой рабочей недели (для москвичей возможно официальное оформление).

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ – В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ

Если Вас заинтересовало это предложение, пожалуйста, присылайте свои резюме, примеры кода, описания выполненных проектов на [email protected].