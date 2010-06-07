Младший php-разработчик (стажер)

Компания: INDEC Ltd Удаленно, полный рабочий день. Участие в работе API Team (3 девелопера) по вопросам разработки и рефакторинга кода веб-интегратора (www.cyberorganizer.info) под руководством тим-лида. Perl test-driven development, Знание DBI и стандартных модулей. Преимуществом будет являться опыт работы ...
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Требуется младший php-разработчик или стажер.
Требования:
- PHP/JS/Mysql базового уровня и выше
- ответственность
- пунктуальность
- общение по skype голосом
- желание увеличивать свой профессионализм
- желание работать в команде над интересными проектами.
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