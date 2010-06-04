Нужен программист только из Украины

Компания: INDEC Ltd Удаленно, полный рабочий день. Участие в работе API Team (3 девелопера) по вопросам разработки и рефакторинга кода веб-интегратора (www.cyberorganizer.info) под руководством тим-лида. Perl test-driven development, Знание DBI и стандартных модулей. Преимуществом будет являться опыт работы ...
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На постоянную работу нужен программист, только с Украины, ответственный, который не пропадает, всегда берет телефон, желательно знающий симфони, умеющий верстать шаблоны, постоянное сотрудничество, оплата по проектно. первое время оплата не большая. КИДАЛ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ. Беру программиста только проживающего на Украине, дорогие программеры мне не нужны, нужен такой который хочет работать.
Спасибо за внимание.
icq для связи: 303 915 217
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