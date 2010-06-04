Нужен программист только из Украины

На постоянную работу нужен программист, только с Украины, ответственный, который не пропадает, всегда берет телефон, желательно знающий симфони, умеющий верстать шаблоны, постоянное сотрудничество, оплата по проектно. первое время оплата не большая. КИДАЛ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ. Беру программиста только проживающего на Украине, дорогие программеры мне не нужны, нужен такой который хочет работать.

Спасибо за внимание.

icq для связи: 303 915 217