Нужен программист только из Украины

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок302 просмотра
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На постоянную работу нужен программист, только с Украины, ответственный, который не пропадает, всегда берет телефон, желательно знающий симфони, умеющий верстать шаблоны, постоянное сотрудничество, оплата по проектно. первое время оплата не большая. КИДАЛ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ. Беру программиста только проживающего на Украине, дорогие программеры мне не нужны, нужен такой который хочет работать.

Спасибо за внимание.

icq для связи: 303 915 217

14 лет назад
nice_design
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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