Нужен толковый программист на постоянную основу

$1500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок290 просмотров
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1. Опыт работы более 2х лет.

2. Обязательный опыт работы верстальщиком от 1го года.

3. Способности адекватно воспринимать поставленную задачу.

ЗП до 1000-1500$ в зависимости от выполненных объемов!

Жду полное резюме + все контакты (включая сотовую связь) на [email protected]

14 лет назад
AiratSh
Айрат 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
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