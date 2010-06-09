Обязанности: разработка прикладного слоя web портала, создание web сервисов Требования: практический опыт работы с Net Frame Work, ASP, ASP. NET, C #, ADO. NET, XML, XSLT, JavaScript/ VB Script, AJAX, опыт от года, знание IIS ...
Нужен толковый программист на постоянную основу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Опыт работы более 2х лет.
2. Обязательный опыт работы верстальщиком от 1го года.
3. Способности адекватно воспринимать поставленную задачу.
ЗП до 1000-1500$ в зависимости от выполненных объемов!
Жду полное резюме + все контакты (включая сотовую связь) на [email protected]
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