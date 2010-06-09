Нужен толковый программист на постоянную основу

Для удалённой работы в команде партнёрской программы по знакомствам требуется 2 программиста. Каких людей мы ищем: Честных и целеустремлённых Знающих php+mysql+smarty+ооп+memcache как свои пять пальцев Которые всегда на связи по icq, скайпу и имеют портфолио в сети Не из СНГ ...