Web-мастер

Веб-программированиеЗакрытнет заявок68 просмотров
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В связи с развитием нового направления, компания Новый диск объявляет набор кандидатов на позицию WEB-мастера.

Требования:

- программирование на php

- знание и опыт работы с Битрикс API

- понимание логики работы sql запросов (бд mysql)

- администрирование Битрикс (настройка прав доступа, форм, платёжных систем и т.д.)

- семантический html, css, javascript (ajax в том числе)

Приветствуется:

- знание javascript фреймворков, в частности jquery

- опыт работы с веб-сервисами

- опыт подключения платёжных систем

- умение работать с регулярными выражениями

- Adobe Flash, action script

- информационный и графический дизайн страниц сайтов

Обязанности:

- реализация новых возможностей на основном сайте компании и модификация старых, программирование и верстка.

- оптимизация производительности страниц и кастомных компонентов Битрикс

- создание и изменение страниц на сайте, с версткой которых контент-менеджер не справится

- разработка новых и модификация старых сайтов компании

- возможно, информационный и графический дизайн отдельных страниц сайта

Условия:

- М. Савеловская, Рижская (корпоративная доставка от м. Савеловская),

- частичная занятость, время начала/окончания по договоренности,

- з/п 40000 руб.,

- интересные задачи, молодой коллектив, перспективы роста.

Контакты: тел. (495)689-91-51, [email protected]

14 лет назад
Anna_menpoper
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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