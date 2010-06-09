Web-мастер

Обязанности: разработка прикладного слоя web портала, создание web сервисов Требования: практический опыт работы с Net Frame Work, ASP, ASP. NET, C #, ADO. NET, XML, XSLT, JavaScript/ VB Script, AJAX, опыт от года, знание IIS ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с развитием нового направления, компания Новый диск объявляет набор кандидатов на позицию WEB-мастера.
Требования:
- программирование на php
- знание и опыт работы с Битрикс API
- понимание логики работы sql запросов (бд mysql)
- администрирование Битрикс (настройка прав доступа, форм, платёжных систем и т.д.)
- семантический html, css, javascript (ajax в том числе)
Приветствуется:
- знание javascript фреймворков, в частности jquery
- опыт работы с веб-сервисами
- опыт подключения платёжных систем
- умение работать с регулярными выражениями
- Adobe Flash, action script
- информационный и графический дизайн страниц сайтов
Обязанности:
- реализация новых возможностей на основном сайте компании и модификация старых, программирование и верстка.
- оптимизация производительности страниц и кастомных компонентов Битрикс
- создание и изменение страниц на сайте, с версткой которых контент-менеджер не справится
- разработка новых и модификация старых сайтов компании
- возможно, информационный и графический дизайн отдельных страниц сайта
Условия:
- М. Савеловская, Рижская (корпоративная доставка от м. Савеловская),
- частичная занятость, время начала/окончания по договоренности,
- з/п 40000 руб.,
- интересные задачи, молодой коллектив, перспективы роста.
Контакты: тел. (495)689-91-51, [email protected]
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