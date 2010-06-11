Ведущий разработчик JavaScript (HTML, CSS)

В российскую компанию, занимающуюся процессингом электронных платежей

Задачи:

* Реализация клиентской части web-портала

* Web-разработка с применением технологии JavaScript

Требования:

* Опыт разработки web-приложений на JavaScript от 2х лет

* Уверенное знание JavaScript (а так же HTML, CSS)

* Плюсом будет знакомство с Java

* Хорошая математическая подготовка

* Желание самосовершенствоваться

Условия:

* Оформление по ТК РФ;

* Белая заработная плата: 70 000 - 80 000 руб. net (обсуждается по результатам собеседования), возможно больше в случае выдающихся знаний;

* Компенсация обедов

* Отличные перспективы профессионального роста и развития

* Дружный IT коллектив

* Работа на условиях полной занятости с 9 до 18:00

* Комфортабельный офис рядом с м. Южная

Контактная информация:

Анна Литвина

e-mail: [email protected]

тел.: +7 (499) 500-94-52

тел.: +7 (916) 835-92-94

ICQ: 611003029

[email protected]