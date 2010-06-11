Требуется программист\ верстальщик joomla

Обязанности: разработка прикладного слоя web портала, создание web сервисов Требования: практический опыт работы с Net Frame Work, ASP, ASP. NET, C #, ADO. NET, XML, XSLT, JavaScript/ VB Script, AJAX, опыт от года, знание IIS ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется разрабатывать / дорабатывать модули компоненты для joomla, доработка системы и тд.
выбирается исполнитель на несколько конкретных заданий, в последствии работа с исполнителем.
Разработка шаблонов
- блоками;
- кроссбраузерно (IE 6-8, FF 1.5+, Opera 9+, Safari);
- семантично;
- структурированно;
- с комментариями;
- валидно;
Специалист для постоянного сотрудничества по проектно.
Условия
- постоянная связь на время выполнения проекта.
- качество
- доработка с случае выявления багов
Желательно оплата рублями. Ну так же возможна оплата в любой валюте.
Предложения оставляйте здесь.
выбор - отзывы - проекты - срок работы во фрилансе.
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