Flash разработчик

Здравствуйте. Для разработки и анимации сайта ищу флешера. Работа по договору.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу в офисе нужен флеш-программист
Требования:
- работа з Flash и ActionScript
- любовь к оптимизации и чистому коду
- умение использовать гугл перед изобретанием очередного велосипеда
- умение обьяснить свои подходы и решения, описать их преимущества над другими
- понимание аббревиатуры JSON
- чистота и опрятность
Большим плюсом будет:
- опыт в разработке игр
- создание клиент-серверных приложений
- опыт/участие/победы на олимпиадах по информатике
Оплата — в зависимости от резюме. Я заинтересован платить больше более опытному человеку который мне подходит. Желательный оклад указывайте в письме.
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