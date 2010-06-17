Веб-программист для работы над порталом

Для работы над порталом в паре с ведущим программистом разыскивается второй программист.

Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty (верстать не нужно будет).

Преимуществом будет знание библиотеки JQuary и Zend FW.

Объем работы: 6-12 недель, 8-и часовой рабочий день, 5 дней в неделю. Работа удаленная с гибким графиком работы. Оплата почасовая.

В ответе на проект обязательно укажите ссылки на предыдущие выполненные проекты (не менее 3-х)