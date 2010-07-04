Сотрудник тех.поддержки для группы сайтов

Здравствуйте. Для разработки и анимации сайта ищу флешера. Работа по договору.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вакансия только для жителей ПЕТЕРБУРГА или области.
Обслуживания группы сайтов.
Добавление материалов, внесение изменений в рамках заданных движком (Битрикс).
Работа на вашем ПК, дома. Не менее 3 часа в день. Хорошо подайдет для Студента или как подработка после основной работы.
Оплата от 10 000 руб. в месяц
Требования:
1- знания сайтостроения и Веб-программирования
2-Знание СМС-битрикс
3- Знание верстки
4-У вас должен быть свой мобильный телефон, интернет.
5- Житель Петербурга или Лен.Области
Функции:
1- Отвечать за все записи в тех. поддержке
2- Выполнять работы по обновлению контента, верстки и настройки движка
3- Остальные задачи пересылать другим специалистам.
В случае качественной работы возможно как увеличение оплаты, так и работа на полный рабочий день с соответствующей зарплатой.
Прошу прислать резюме сведетельстующие об опыте и знаниях в данной области.
Прошу предворительно познакомится со списком сайтов, с которыми будет веститсь работа на сайте тех. поддежки web-biznes21.ru
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