Сотрудник тех.поддержки для группы сайтов

$320
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка548 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вакансия только для жителей ПЕТЕРБУРГА или области.

Обслуживания группы сайтов.

Добавление материалов, внесение изменений в рамках заданных движком (Битрикс).

Работа на вашем ПК, дома. Не менее 3 часа в день. Хорошо подайдет для Студента или как подработка после основной работы.

Оплата от 10 000 руб. в месяц

Требования:

1- знания сайтостроения и Веб-программирования

2-Знание СМС-битрикс

3- Знание верстки

4-У вас должен быть свой мобильный телефон, интернет.

5- Житель Петербурга или Лен.Области

Функции:

1- Отвечать за все записи в тех. поддержке

2- Выполнять работы по обновлению контента, верстки и настройки движка

3- Остальные задачи пересылать другим специалистам.

В случае качественной работы возможно как увеличение оплаты, так и работа на полный рабочий день с соответствующей зарплатой.

Прошу прислать резюме сведетельстующие об опыте и знаниях в данной области.

Прошу предворительно познакомится со списком сайтов, с которыми будет веститсь работа на сайте тех. поддежки web-biznes21.ru

13 лет назад
matveev57
Игорь 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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