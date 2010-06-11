Нужен спец по DLE

Требуется удаленный веб-программист, не фулл тайм, со знанием php, mysql, ajax, jquery, умеющий оптимизировать скрипты и запросы к mysql для сотрудничества на постоянной основе. Загрузка в месяц на 20-40 часов, иногда больше (при возможности исполнителя). ...