Нужен спец по DLE

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки119 просмотров
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Нужен спец по DLE для разработки сайтов и дальнейшего их сопровождения. Критерии: профессионализм, ответственность и исполнительность. Возможно долгосрочное сотрудничество.

14 лет назад
sergios13
Серж 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
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