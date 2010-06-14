Java программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Требуется Java программист, для разработки веб-сервиса с высокой нагрузкой.

Обязательно:

Опыт работы с Java от 2-х лет.

Навыки работы с Javascipt/HTML.

Работа с БД: MySQL.

Базовые навыки работы с Linux/Tomcat.

Преимуществом будут:

Опыт работы с высокими нагрузками.

Опыт проектирования БД.

Полная занятость, совмещение невозможно.

З/п обсуждается индивидуально, при соблюдении дедлайнов - крупные бонусы ежемесячно. Только фиксированая месячная з/п, часовые рейты не интересуют.

Резюме с ожидаемой з/п: fmprojectinvest на гмайле.

Оплата ежемесячно, через веблансер.

14 лет назад
torquemada
Андрей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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