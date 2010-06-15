PHP программист в офис

Приветствую сообщество . Наша компания проводит прием на должность программиста PHP в офис в Израиле на полную ставку. Коллектив полностью русскоязычный, работа интересная . Веб проекты реализуются как на Российский так и на Израильский рынок. Если вы с Израиля или хотите переехать сюда на пмж , то присылайте свои резюме на электронную почту – [email protected] .