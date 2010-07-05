Специалист WebAsyst Shop

Вакансия только для жителей ПЕТЕРБУРГА или области. Обслуживания группы сайтов. Добавление материалов, внесение изменений в рамках заданных движком (Битрикс). Работа на вашем ПК, дома. Не менее 3 часа в день. Хорошо подайдет для ...
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Всем привет!
Ищу настоящего специалиста для работы над Интернет магазином под управлением WebAsyst Shop.
Требования:
- умение создавать дополнительные модули и инструменты для WebAsyst
- верстка, интеграция новых модулей, настройка шаблона
- и т.д.
Работа над конкретными задачами, оплата поэтапная: WM, ЯД.
Предложение оставляйте здесь или приват. Каждому скину задание, после чего должен буду получить ответ по срокам и цене решения задачи.
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