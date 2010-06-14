Java разработчик

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок65 просмотров
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Украино- канадская компания Trustename Inc приглашает к сотрудничеству опытных Java программистов для работы над проектами в сфере интернет-маркетинговых технологий.

Наши преимущества :

*конкурентная заработная плата;

*интересные проекты;

*комфортные условия работы;

*отличная дружная команда;

*широкие возможности личностного и профессионального роста.

Требования к кандидатам:

* В/О;

*знание Java, о/р не менее 2х лет;

*опыт разработки сетевых приложений, знание основных сетевых протоколов;

*знание SQL, (хорошие навыки по оптимизации структуры БД и запросов);

*умение применять на практике design patterns;

*знание GWT, Hibernate, или другой ORM framework; Spring или другой dependency injection framework;

*понимание классических алгоритмов и структур данных;

*опыт разработки высоконагруженных систем, систем распределённых вычислений и программирования многопоточных приложений;

*технический английский.

Желательно:

Знания Hadoop, MapReduce, dependency injection frameworks, NIO, BerkeleyDB, test-driven development.

Приветствуется математические навыки (в частности, статистика), знания скриптовых и функциональных языков программирования (Haskell, Lisp).

Условия работы:

* ЗП белая 2500-3000$, по результатам собеседования;

* гибкий график Пн-Пт(40 часов в неделю);

* современный офис в центре города в 2х минутах от м. Театральная;

Если Вас заинтересовала данная вакансия, пожалуйста, присылайте резюме с пометкой в теме "Java developer ".

14 лет назад
merday
Мария 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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