Java разработчик

Вакансия только для жителей ПЕТЕРБУРГА или области. Обслуживания группы сайтов. Добавление материалов, внесение изменений в рамках заданных движком (Битрикс). Работа на вашем ПК, дома. Не менее 3 часа в день. Хорошо подайдет для ...
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Украино- канадская компания Trustename Inc приглашает к сотрудничеству опытных Java программистов для работы над проектами в сфере интернет-маркетинговых технологий.
Наши преимущества :
*конкурентная заработная плата;
*интересные проекты;
*комфортные условия работы;
*отличная дружная команда;
*широкие возможности личностного и профессионального роста.
Требования к кандидатам:
* В/О;
*знание Java, о/р не менее 2х лет;
*опыт разработки сетевых приложений, знание основных сетевых протоколов;
*знание SQL, (хорошие навыки по оптимизации структуры БД и запросов);
*умение применять на практике design patterns;
*знание GWT, Hibernate, или другой ORM framework; Spring или другой dependency injection framework;
*понимание классических алгоритмов и структур данных;
*опыт разработки высоконагруженных систем, систем распределённых вычислений и программирования многопоточных приложений;
*технический английский.
Желательно:
Знания Hadoop, MapReduce, dependency injection frameworks, NIO, BerkeleyDB, test-driven development.
Приветствуется математические навыки (в частности, статистика), знания скриптовых и функциональных языков программирования (Haskell, Lisp).
Условия работы:
* ЗП белая 2500-3000$, по результатам собеседования;
* гибкий график Пн-Пт(40 часов в неделю);
* современный офис в центре города в 2х минутах от м. Театральная;
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