Нужен Flash программист

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки128 просмотров
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Для постоянного сотрудничества ищу толкового Flash программиста

сейчас висит три небольших проекта, если флешер еще и будет знать www.qubix-cms.org совсем замечательно

Всех кого заинтересовало предложение, оставляйте контакты.

СТУДИИ МОГУТ ПРОХОДИТЬ МИМО !!!

13 лет назад
FunnyApple
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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