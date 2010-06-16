Нужен Flash программист

Всем привет! Ищу настоящего специалиста для работы над Интернет магазином под управлением WebAsyst Shop. Требования: - умение создавать дополнительные модули и инструменты для WebAsyst - верстка, интеграция новых модулей, настройка шаблона - и т.д. Работа над конкретными задачами, оплата поэтапная: WM, ...
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Для постоянного сотрудничества ищу толкового Flash программиста
сейчас висит три небольших проекта, если флешер еще и будет знать www.qubix-cms.org совсем замечательно
Всех кого заинтересовало предложение, оставляйте контакты.
СТУДИИ МОГУТ ПРОХОДИТЬ МИМО !!!
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