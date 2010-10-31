Freelance PHP developer

В компанию SoftLogic Group, занимающуюся разработкой ПО на заказ, требуется удаленный PHP разработчик с опытом.

Обязательные навыки:

- PHP (OOP), MySQL;

- технический английский.

Желательные навыки:

- MVC patterns;

- опыт рефакторинга больших проектов.

Описание проекта:

Разработка и поддержка веб-приложения.

Дата начала работ: ASAP

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Оплата: $6-8 в час по итогам интервью и выполнения тестового задания

Длительность контракта: 9 месяцев.

Интенсивность работы: 40 часов в неделю.

Примечания: необходим выделенный интернет, желательно смещение рабочего времени в сторону вечера. Совмещение нежелательно, но возможно.

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Для участия в конкурсе по вакансии отправьте письмо с резюме на e-mail [email protected] (если e-mail не виден - оставьте заявку - он будет выслан приватным сообщением в ответ). Заголовок письма: "PHP developer". К письму желательно приложить пример кода в аттаче (объектного, ещё лучше паттернового - MVC или другой).

Пример кода - желателен объектный код от реального завершенного коммерческого проекта.