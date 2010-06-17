Ищется несколько специалистов

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок184 просмотра
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Ищется несколько работников,талантливых.

Со знанием Джумлы, Друпала, любых фреймворков для постоянного сотрудничества.

С начало на проектной основе затем на зарплатой.(оформление по ТК ,договор.)

Требования .

Умение правильно верстать.

Умение укладываться в сроки.

Отсутствие друзей которых надо провожать в армию,

Отсутствие оборотов речи типа, Мне надо отойти щас на 2 часа буду позже, сделаю.

Знание PHP, умение работать с Аяксом.

А так же без короны на голове, не пропадающих в не бытье,отвечающих на телефоны, и почти постоянное нахождение в сети.

Желательно от 24 лет.

Схема работы на начальном этапе проектная.

Определяется цена проекта.

Вы начианете делать , показываете промежуточные результаты, делаю вам предоплату, работаете до конца ,получаете пост оплату.

Пишите портфолио,

Отзывы это хорошо, но не главное.

13 лет назад
Vladim
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
29 отзывов(-4)
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