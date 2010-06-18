Требуется веб-программист

В компанию SoftLogic Group, занимающуюся разработкой ПО на заказ, требуется удаленный PHP разработчик с опытом. Обязательные навыки: - PHP (OOP), MySQL; - технический английский. Желательные навыки: - MVC patterns; - опыт рефакторинга больших проектов. Описание проекта: Разработка и поддержка веб-приложения. Дата начала работ: ASAP *** Оплата: ...
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График работы: Плавающий, после лета, возможно в офисе.
Занятость: Частичная, после лета полная.
Требования:
Возраст: от 20
Знание ин.языка: Английский (обьязательно), другие приветствуются
Опыт работы в данной области: 1-2 года
Условия работы:
• PHP , MySQL , JS
• Знание правил и нюансов вёрстки (дивная, табличная)
• Приветствуется умение верстать
• Умение разгребать «чужой» код
• Обязательный опыт работы с CMS 1С-Битрикс, Joomla на уровне написание дополнительных компонентов, модулей, плагинов (другие CMS приветствуются)
• Опыт работы с php фреймворками приветствуется
Обязанности:
• Разработка (веб-проекты, интеграция)
• Рабочие дни плавающие, в зависимости от заказов, 8-часовой рабочий день, по удалённой системе, месторасположение не имеет значения, но предпочтительней Москва. При подборе кандидатов в первую очередь оценивается профессионализм и исполнительность.
• неделя испытательный срок, далее ставка + бонусы от выработки и качества работы.
• Доступ к стабильному широкополосному интернету обязателен.
Оплата по факту работы.
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