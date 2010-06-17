Программист PHP/Zend framework

$1300
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок189 просмотров
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Нужен человек:

- Хорошее знание модели ООП

- работающий на качественный результат и соблюдающий сроки

- умеющий и желающий работать в команде

- умеющий писать документацию и подробно документирующий код в процессе его создания

- способный аргументированно отстоять сроки реализации порученной ему задачи

- без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования;

- умеющий работать с багтреком

Опыт работы кандидата:

- программирование и поддержка сложных сайтов на Zend Framework.

- проектирования БД;

- применения технологий: PHP, mySQL, HTML, CSS,JS,Jquery.

Желательный опыт:

- работа со сложными проектами

- проектирование систем с большими обьемами данных и высокой посещаемостью

- опыт создания алгоритмов по сложной логике

- рефакторинг кода

Задача:

- поддержка, доработка (рефакторинг) и развитие проекта c использованием технологий Apache, PHP, mySQL/Doctrine,Zend Framework,JS,Jquery

Что можем предложить:

- удаленная работа с гибким графиком или полная занятость

- работа через багтрек

- разяснения по задаче в скайпе

PHP
13 лет назад
kondratiy2
Машуков 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
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